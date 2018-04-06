Adı: Zehra 7. bölüm fragmanında Zehra herkesi sorguluyor
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hande’nin kaybolmadan önce hamile olduğunu ve bir video bıraktığını öğrenen Zehra, etrafındaki herkesi sorgulamaya başlar. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hayal’in ona anlattıklarından sonra Genco’dan bile şüphe duyan Zehra, Hande’ye ve bebeğe ne olduğunu öğrenmek için uğraşacaktır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hande’nin kaybolmadan önce hamile olduğunu ve bir video bıraktığını öğrenen Zehra, etrafındaki herkesi sorgulamaya başlar. Hayal’in ona anlattıklarından sonra Genco’dan bile şüphe duyan Zehra, Hande’ye ve bebeğe ne olduğunu öğrenmek için uğraşacaktır. Şule’yse Serkan’ın hapisten çıkmasıyla biraz olsun rahatlamıştır ama Zehra’yla ilgili öğrendiği gerçekler artık onu rahatsız etmeye başlamıştır, o da hemen harekete geçer. Ancak Zehra da, Hande’nin bıraktığı videoya ulaşıp, ona ne olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapmaya karar vermiştir. Zehra acaba evde ona ne olduğunu bulabilecek midir?
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