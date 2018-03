Adı: Zehra 3. bölüm fragmanında Serkan'ın getirdiği belge her şeyi değiştiriyor

Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Serkan'ın getirdiği belgeyle Zehra için işler daha da karmaşık bir hale gelmiştir. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Karakola gidip başına gelenleri anlatan ve bir itirafta bulunan Zehra, bu yolla her şeyi düzelteceğini düşünürken, Serkan’ın getirdiği bir belge her şeyi değiştirir. Zehra için işler daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Acaba onun Hande olmadığını Kurdoğlu Ailesi biliyor mudur? Karakoldaki polisler bile her şeyi anlatmasına rağmen ona inanmamıştır. Üstelik Serkan, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş, Zehra’yı bir psikologla görüşmeye zorlamıştır. Zehra ne yapıp da bu durumdan kurtulacaktır? Ayrıca annesinin hayatından da endişe duymaktadır. Zehra’nın gerçek ailesiyse, Zehra’ya git gide yaklaşmaktadır. Onu bulmak için televizyon kanallarına ve gazetelere çıkmaya karar veren aile sayesinde, Elif adlı bir televizyoncu her şeyi öğrenir. Peki şimdi ne olacaktır?