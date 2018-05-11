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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
11.05.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Adı Zehra 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Adı Zehra 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Adı Zehra dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 12. bölümüne ait 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yayınlanan 2. fragmanına Genco'nu Zehra'ya söylediği 'Ya biz ne olacağız' sözleri damga vurdu. Sevilen dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve yeni bölüme dair önemli ipuçları vermişti. Peki, Adı Zehra'nın yeni bölüm fragmanlarında başka neler var? Adı Zehra'nın yeni bölümünde neler olacak?

Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Adı Zehra dizisinin 12 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan bölümünü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanlarını araştırmaya başladı. Ekranlara gelen 11. bölümünde işlenen konuların devamı hakkında bilgi almak isteyen diziseverler, Adı Zehra'nın 12. bölümünü araştırmaya başladı. Birbirinden heyecanlı sahnelerin yer aldığı fragmanlarda en çok dikkat çeken ise Zehra ve Genco arasında geçen konuşma oldu. İşte, Adı Zehra 12. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

ADI ZEHRA YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Adı Zehra dizisinin merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanları izleyicilerin beğenisine sunuldu. Önemli olayların işleneceği bu bölümünün kısa özeti şöyle: Zehra’dan günlüğü alan Serkan, kardeşinin başına gelenlerin baş sorumlusunun kim olduğunu artık anlamıştır. Bu Nadir’den başkası değildir. Öfkeden deliren Serkan şimdi ne yapacaktır? Serkan’ın her şeyi öğrendiğini anlayan Şule’yse, oğlunu korumak için bir kez daha büyük bir plan yapar.

Öte yanda Hayal, ailesini öldürdüğünü öğrendiği kayınpederi Bayram’la yüzleşir. Bayram bunu neden yapmıştır, ondan bunu kim istemiştir? Bayram her şeyi anlatacak mıdır? Bu sırada Murat’ın hastalığı da ilerlemektedir ve bu durum Hayal’i son derece zor bir tercihe zorlayacaktır. Şermin’in mahkemesi yaklaşırken Kadir, Zehra’nın Genco’ya gerçeği anlatmadığını görünce delirir. Artık daha sert bir eylem almak zorunda hisseden Kadir, Zehra’yı ve evdekileri şok eden bir hamle yapar. Kadir’e rağmen Genco ve Zehra aşklarını yaşayabilecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adı Zehra dizinin geçen hafta yayınlanan 11. bölümünde, Zehra artık Nadir’in ne yaptığından iyice emin olmuştur, ancak bunu nasıl ispat edecektir? Dahası, Serkan ve Şule bunun farkında mıdır? Bu nedenle Zehra, Şule’nin ve Serkan’ın neler gizlediğini öğrenmek üzere harekete geçer. Ceren’se bir bebeği olacağı haberini Serkan’dan halen gizlemektedir. Boşanma sürecini başlatmaya kararlıdır.

Diğer yanda, Hayal’in oğlu Murat’ın yakalandığı hastalığı öğrenen Genco ve Zehra ona destek olmak için ellerinden geleni yaparken, Bayram da torununu kurtarmak için geçmişte olduğu gibi yine Şule’den yardım ister. Ancak Şule ona şok edici bir teklifte bulunacaktır. Kadir’inse artık sabrı tükenmiştir, Zehra’yı yeniden kazanmak için sürpriz bir plan yapar. Bu planın sonunda Zehra, zor bir karar vermeye mecbur kalacaktır!

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