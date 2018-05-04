Adı: Zehra 11. bölüm fragmanında Zehra harekete geçiyor
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra artık Nadir’in ne yaptığından iyice emin olmuştur, ancak bunu nasıl ispat edecektir? İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra, Şule’nin ve Serkan’ın neler gizlediğini öğrenmek üzere harekete geçer. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zehra artık Nadir’in ne yaptığından iyice emin olmuştur, ancak bunu nasıl ispat edecektir? Dahası, Serkan ve Şule bunun farkında mıdır? Bu nedenle Zehra, Şule’nin ve Serkan’ın neler gizlediğini öğrenmek üzere harekete geçer. Ceren’se bir bebeği olacağı haberini Serkan’dan halen gizlemektedir. Boşanma sürecini başlatmaya kararlıdır. Hayal’in oğlu Murat’ın yakalandığı hastalığı öğrenen Genco ve Zehra ona destek olmak için ellerinden geleni yaparken, Bayram da torununu kurtarmak için geçmişte olduğu gibi yine Şule’den yardım ister. Ancak Şule ona şok edici bir teklifte bulunacaktır. Kadir’inse artık sabrı tükenmiştir, Zehra’yı yeniden kazanmak için sürpriz bir plan yapar. Bu planın sonunda Zehra, zor bir karar vermeye mecbur kalacaktır!
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