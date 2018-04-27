Adı Zehra 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Adı Zehra dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 10. bölümüne ait 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yayınlanan 2. fragmanına Zehra ve Genco arasındaki romantik dakikalar damga vurdu. Sevilen dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve yeni bölüme dair önemli ipuçları vermişti. Peki, Adı Zehra'nın yeni bölüm fragmanlarında başka neler var? Adı Zehra'nın yeni bölümünde neler olacak?
Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Adı Zehra dizisinin 28 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan bölümünü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanlarını araştırmaya başladı. Ekranlara gelen 9. bölümünde işlenen konuların devamı hakkında bilgi almak isteyen diziseverler, Adı Zehra'nın 10. bölümünü araştırmaya başladı. Birbirinden heyecanlı sahnelerin yer aldığı fragmanlarda en çok dikkat çeken ise Zehra ve Genco'nun yakınlaşması oldu. İşte, Adı Zehra 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
ADI ZEHRA YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI
Başrollerinde Zeynep Çamcı ile Alican Yücesoy'un yer aldığı Adı Zehra dizisinin merakla beklenen 10. yeni bölüm fragmanları izleyicilerin beğenisine sunuldu. Önemli olayların işleneceği bu bölümünün kısa özeti şöyle: Leyla’nın sürpriz çıkışı sonrasında Zehra’nın aklı yeniden karışmıştır. Şule, yaptığı hamleyle şüpheleri Nadir’in üzerinden çekmeyi ve oğlunu korumayı bir kez daha başarmıştır. Ancak Leyla’nın Mine’yle ilgili iddiası, Ceren için de bardağı taşıran son damla olur ve Ceren Serkan’a da, Şule’ye de rest çeker.
Öte yandan, boşanmak isteyen Ceren, bu kez de Serkan ve Şule’nin başına bambaşka bir dert açacaktır! Mine de olanlar karşısında şaşkına dönmüş, Leyla ve Ceren arasında kalmıştır. Şule ve Nadir arasındaki nikah gerilimiyse, Şule’nin yeni planıyla başka bir boyuta taşınır. Genco ve Serkan’ın ısrarla karşı çıktığı bu nikah gerçekleşecek midir? Şule kızına zarar verdiğini öğrenmesine rağmen, her şeyi hasır altı etmek için Nadir’le evlenecek midir? Zehra bir yandan Genco’yla yakınlaşmayı sürdürürken, bunu anlayan Kadir’in yeni hamlesiyle Zehra artık bir seçim yapmak zorunda kalır. Ancak şok edici bir gelişme, Zehra’nın Hande’ye ne olduğuna dair fikrini yeniden değiştirecektir!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin geçen hafta yayınlanan 9. bölümünde: Genco ve Zehra eve döndüklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşmıştır. Kanlar içinde yerde yatan Nadir, hastaneye kaldırılır. Babası için endişelenen Genco, bir yandan da Şule’nin neden böyle bir şey yaptığını merak etmektedir. Nadir kendine gelebilecek midir?
Olayla ilgili Şule ve Nadir herkese ne anlatacaktır? Zehra bu soruların cevabını merak ederken bir yandan da Mine’nin gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için Hayal’le bir plan yapar. Ancak Şule’nin karşı atağıyla yaşanan şok edici bir gelişme Zehra’nın planlarını altüst edecektir! Öte yanda Ceren ve Leyla arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Bu savaş nereye varacaktır?
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