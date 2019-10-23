'Adem Metan' artık Radyo D’de!
Radyo D’de yeni bir gece show'u başlıyor!
Ünlü radyo programcısı Adem Metan, eğlenceli sohbeti ve ses getirecek konuklarıyla
Radyo D mikrofonundan sevenlerine seslenecek.
28 Ekim Pazartesi’nden itibaren başlayacak “Adem Metan Show”, hafta içi her akşam 22.00-00.00’da
Radyo D 104.0 frekansında olacak.
Sosyal medya gündeminde öne çıkan konular, dinleyicilerle interaktif iletişim ve daha fazlası Adem Metan'la
Radyo D'de olacak…
Radyo D 104.0 frekansında…
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