Acun Ilıcalı'nın kaç kızı var? İşte Acun Ilıcalı’nın kızları...

Acun Ilıcalı'nın özel hayatı, evlilikleri ve programlarına konuk ettiği kızlarıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Acun Ilıcalı’nın kızları Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı'ya dair bilgileri derledik:



Banu Ilıcalı kaç yaşında?



Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.



Leyla Ilıcalı kaç yaşında?



Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.



Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?



Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları Yasemin Ilıcalı 2007 yılında dünyaya geldi. Yasemin Ilıcalı tarzı ve pahalı fiyatlarıyla gündem olmuştu.



Melisa Ilıcalı kaç yaşında?



Acun Ilıcalı’nın üçüncü evliliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı 5 yaşında. Melisa Ilıcalı’nın annesi katıldığı yarışma programıyla tanınan ve şimdilerde sosyal medya fenomeni haline gelen Şeyma Subaşı.