Acun Ilıcalı'nın Cumali kararı ne olacak? Survivor'da bu akşam belli olacak..
Survivor yarışmasının geçen haftaki eleme konseyinde Nagihan'dan tüm yarışmacıları ve Acun Ilıcalı'yı şaşırtan bir açıklama gelmişti. Gönüllü yarışmacılardan Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçmesini teklif eden Nagihan, herkesi şaşırttı. Acun Ilıcalı ise konu hakkında açıklamasını ilerleyen günlerde yapacağını belirtti.
Acun Ilıcalı'nın bu akşamki Survivor'da konu hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bir tweet atmış ve 'Cumali konusunda benim kararım kesin ama arkadaşlarla toplantı yapacağız' diyerek bu konudaki bilgilendirmeyi yapmıştı.
Ümit Karan, Nagihan'ın bu isteğinin ardından, 'kapımız herkese açık. Cumali'nin gelmesi bizi kötü etkilemez.' Demişti.
Şimdi merakla Cumali'nin ünlüler takımına geçip geçmeyeceği bekleniyor. Ayrıca Cumali hangi isim ile yer değiştirecek? bu da başka bir soru işareti.
ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADA BU KONUYA DEĞİNDİ
Nagihan'ın talebinin akabinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Acun Ilıcalı, vereceği kararla ilgili küçük bir bilgi verdi. İşte, o paylaşım;
"Benim bu konudaki görüşüm belli; voleybol oyununda Cumali mi vardı da Gönüllüler kaybetti? Sema’nın mide problemi vardı, iyileşti. Dünkü oyunda oynadı. Sevgiler.."
YENİ TAKIMLARI BÖYLE DUYURMUŞTU
Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, kartların yeniden dağıtıldığı ünlüler ve gönüllüler takımını Instagram hesabından böyle duyurmuştu;
Yorumları Göster
Yorumları Gizle