Acun Ilıcalı'dan Survivor sürprizi!
Survivor'da Adem Kılıçcı sürprizi yaşanacak. Acun Ilıcalı, Survivor'a damga vuran eski yarışmacıları Dominik'e götüreceğini açıkladı.
2018 Survivor şampiyonu, eski milli boksör Adem Kılıçcı, TV8'de yayınlanan Fenerbahçe WİNWİN kampanyasına konuk oldu. Acun Ilıcalı ise Survivor'la ilgili sürprizini açıkladı. Ilıcalı, eski Survivor yarışmacılarını iki günlüğüne Dominik'e götüreceğini ve yeni yarışmacılarla maç yapacaklarını söyledi.
Ilıcalı, en çok ise Adem ve Hikmet arasındaki maçı merak ettiğini söyledi. Adem Kılıçcı ise 'Kolay lokma olmadığımı biliyorsunuz' dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle