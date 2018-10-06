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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı’dan Survivor sürprizi

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Acun Ilıcalı’dan Survivor sürprizi

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019'un konseptini ilk defa açıkladı. Survivor 2019'un Türkiye-Yunanistan takımlarından oluşacağını açıklayan Ilıcalı, yarışmanın iki ülkede de aynı anda yayınlanacağını söyledi. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan takımlarında ise tamamen yeni yarışmacılardan oluşacağını da belirtti.

Survivor'da uzun yıllardır devam eden All Star Gönüllüler konsepti bu sene olmayacak. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk ile birlikte ‘Gel Konuşalım’ programına konuk oldu. Ilıcalı programda, Survivor'ın bu sezon hangi konseptte yayınlanacağını ilk defa açıkladı.

SURVIVOR 2019 TÜRKİYE YUNANİSTAN

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da ilgili bilgileri ilk defa açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2019'un konseptinin Türkiye Yunanistan olacağını duyuran Ilıcalı, yarışmanın iki ülkede de aynı anda yayınlanacağını söyledi.

İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor 2019 açıklamaları:

"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak. Ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak"

"YENİ YARIŞMACILAR GELİYOR"

"Bu sene All Star olmayacak. Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına"

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