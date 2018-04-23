Acun Ilıcalı'dan Survivor itirafı: Basın açıklaması yapacaktım
Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi.
Survivor 2018'de Gönüllüler'in 5 oyun üste üste kazanmasının ardından Acun Ilıcalı şaşırtan bir itirafta bulundu!
Survivor'da konsept değişikliğine rağmen Gönüllüler takımının yine sürekli kaybetmesiyle zor anlar yaşadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim için zor günler başlamıştı. Az kalsın basın açıklaması yapacaktım. Instagram'da yorumlara bakamıyordum" dedi.
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