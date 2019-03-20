Acun Ilıcalı'dan ödül sürprizi! Survivor’da 19 Mart akşamı kim elendi?
Survivor 2019’un 19 Mart Salı akşamı ekrana gelen bölümünde adayı eleme ruhu sardı. Ada konseyinin toplandığı gece öncesinde ödül ve sembol oyunu ile büyük bir mücadele veren takımlar, kazanma hırsıyla parkurlara çıktı. Peki, Survivor’da 19 Mart akşamı kim elendi? İşte, elenen isim ile birlikte Acun Ilıcalı'dan otomobil ödülü hakkında sürpriz açıklamalar
Hem tabletin hem de sembolün sahibi olabilmek için öncelikle sembol oyununda mücadele eden Türk takımı, buradaki mücadelesinin ardından ödül oyunu için Yunan takımı ile buluştu. 6’lı tavuk parçasını yiyebilme amacıyla parkura çıkan takımlar arasından birisi, karnını doyurmaya hak kazandı. Peki, Survivor’da Salı akşamı kim elendi? İşte, Survivor’da geceye damga vuran olaylar
OTOMOBİL OYUNU SÜRPRİZİ
Acun Ilıcalı, her iki takım için büyük sürprizi açıkladı. Her hafta bir araç dağıtılacağını ve toplamda 10 araç verileceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bir kişinin iki araç sahibi olabileceğini ifade etti.
SEMBOL OYUNU
Sembol oyunu için Türk takımı çetin bir mücadele verildi. Sembol ödülünde tablet için çaba gösteren yarışmacılar, disk oyununda atışlarını gerçekleştirdi. Sembol ödülünü erkeklerde Yusuf kazandı. Kadınlarda kazanan isim ise Melisa oldu.
Emre-Yusuf: Yusuf kazandı.
Hikmet-Bora: Hikmet kazandı.
Okay-Hakan: Okay kazandı.
Yusuf-Hikmet: Yusuf kazandı.
Okay-Yusuf: Yusuf kazandı.
Sude-Seda: Sude kazandı.
Büşra-Sabriye: Sabriye kazandı.
Melisa-Sude: Melisa kazandı.
Melisa-Sabriye: Melisa kazandı.
ÖDÜL OYUNU
Ödül oyununda adam başı 6 adet tavuk parçası verileceğini açıklayan Acun Ilıcalı, günlerdir aç olan yarışmacıları mutlu etti. Ödül oyununda kazanan, Yunan takımı oldu.
Emre-Vasilis: Emre kazandı.
Sabriye-Dalaka: Dalaka kazandı.
Hakan-Patrick: Hakan kazandı.
Sude-Ria: Sude kazandı.
Yusuf-Kyrakos: Kyrakos kazandı.
Melisa-Afroditi: Afroditi kazandı.
Hikmet-Nikos: Hikmet kazandı.
Seda-Elpida: Seda kazandı.
Seda-Dalaka: Seda kazandı.
Okay-Kyrakos: Kyrakos kazandı.
Sabriye-Afroditi: Sabriye kazandı.
Bora-Toni: Toni kazandı.
Melisa-Dimitra: Dimitra kazandı.
Hikmet-Panagitois: Panagitois kazandı.
Sude-Elpida: Elpida kazandı.
Yusuf-Nikos: Yusuf kazandı.
Seda-Dimitra: Dimitra kazandı.
Hikmet-Panagitois: Hikmet kazandı.
Bayrak yarışı: Hikmet-Hakan-Sude-Seda ve Panagiotis-Toni-Elfida-Dalaka arasından kazanan Yunan takımı oldu.
ADA KONSEYİNDE KİM ELENDİ?
Ada konseyinde Atakan, Hakan, Bora, eleme potasındaki isimler oldu. Eleme potasında gelen oylara göre Survivor hayallerine veda eden isim Hakan oldu.
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