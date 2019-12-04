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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.12.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...

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Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...

Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Fox TV’nin Sofrada programının formatını TV8’deki Yemekteyiz’den çaldığını ispatladı. Acun Ilıcalı, gelişmelerle ilgili “Fox TV avukatları, uzlaşmak için üç kez avukatım Hakan Öncel’le görüştü, en son para teklif ettiler, kabul etmedik” açıklamasını yaptı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı.

İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı olduğu ispatlandı.

'SONUNA KADAR GİDERİM'

Günaydın'ın haberine göre; Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Belge, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok.

"MALIMI ÇAL AMA FİKRİMİ ÇALMA"

Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI

IŞIK Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları:

* TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır.

* İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.

* Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.

* İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor.

 

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