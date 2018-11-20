Acun Ilıcalı'dan açıklama: Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Survivor’ın 2019 sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi. Cengiz Semercioğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, Murat Özdemir’in Survivor’a katılacağı iddialarına da yanıt verdi. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Ekran projeleriyle ilgili Cengiz Semercioğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı. Ilıcalı, net tarih vermese de Survivor Türkiye- Yunanistan’ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.
MURAT ÖZDEMİR İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?
Acun Ilıcalı, MasterChef’ten diskalifiye edilen Murat Özdemir’in Survivor’a katılıp katılmayacağı sorusuna ise “Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük site-lere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum” yanıtını verdi.
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