Acun Ilıcalı UFC'yi ayağa kaldırdı
UFC'nin en önemli yıldızlarından olan Yoel Romero, Acunmedya'nın yapımcılığını üstlendiği , Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmasına katıldı.
Geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda hergün Exatlon izleyen Yoel Romero'nun Exatlon yarışmasına katılması UFC'de Amerika ve Instagram'da büyük yankı uyandırdı .UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak Exatlon macerasına destek verdi .
Yoel Romero Mayıs ayında Exatlon yarışmasının bitiminden sonra merakla beklenen UFC ünvan maçına çıkacak ... Dün ilk bölümü yayınlanan yarışma büyük ilgi gördü.
BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ!
Acun Ilıcalı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı. Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel’e başarılar diliyoruz :)" notuyla paylaştı.
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