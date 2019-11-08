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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ikinci ünlüyü açıkladı

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Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ikinci ünlüyü açıkladı

Acun Ilıcalı, bu sabah katıldığı "Söylemezsem Olmaz" programında özel açıklamalarda bulundu. 

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum.
BOTOKS YAPTIRMIYORUM
Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor. 
SURVIVOR'DA YÜZDE 90 UĞUR PEKTAŞ YARIŞACAK
Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti.

Acun Ilıcalı, Survivorda yarışacak ikinci ünlüyü açıkladı

EXATLON YOUTUBERS İÇİN DOMİNİK'E GİDİYORUZ
Exatlon Youtubers için bu hafta Dominik'e gidiyoruz. 16 tane Youtuber olacak. Oğuzhan Uğur var. Enes Batur yok. Enes geldi adaya ama çok Eneslik değil biraz. Bizim 7-8 kişilik ekibimiz var onlarla birlikte karar veriyoruz. 8 ayrı beyiniz. Hepimiz farklı düşünüyoruz. Kafalarımızın farklı olduğu belli. Beraber bir şeye ortak kanaat getirdiğimiz zaman o işin tutmama ihtimali yok.
BİR ÇOCUK DAHA OLABİLİR
Çocukları çok seviyorum. Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama.  

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