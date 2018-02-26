Acun Ilıcalı'dan Survivor bombası

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, Acun Medya'ya dünyanın önemli ülkelerinden Survivor için talep geldiğini söyledi. Acun Ilıcalı, Acun Medya olarak 7-8 yabancı ülkeye daha Survivor çekeceklerini belirterek, 'Dünyaya yayılmaya devam ediyoruz' dedi.

Ilıcalı, dünya çapındaki yeni Survivor projeleri hakkında şunları söyledi:

'Önümüzdeki dönemde çok değişik organizasyonlar yapacağız. Bu ne son oyundu ne de sondan bir önceki oyundu. Enternasyonal oyunlar oynamaya devam edeceksiniz.'

'BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMAYA ÇALIŞIYORUZ'

'Ekip olarak dünyada prodüksiyonlar yapmaya karar verdik. İlk önce Yunanistan'da çok başarılı işler yapınca, Meksika ve Romanya'da üst üste prodüksiyonlar yapmaya başladık. Şu anda geldiğimiz noktada dünyanın çok önemli ülkelerinden talep var. Türkiye'de 10 yıldır gündemde olan sportif Survivor şekli, dünyada yaptığımız programlarda tamamen spora dönmüş durumda ve tamamen performansa dayalı.

Şu anda Romanya'da çok çok iyi reytingler alıyor. Exathlon Meksika yarışması da Meksida'da çok ciddi reytingler aldı. Önümüzdeki haftalarda başka ülkeler de buraya gelmek istiyor. Yaklaşık 7-8 ülkenin bize talebi var. Bu sene kaçıyla buluşabilirsiniz bilmiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde çok değişik organizasyonlar yapacağız. Bütün dünyaya yayılmaya çalışıyoruz. Sizin karşınıza başka rakipler de gelecek. Ama Rumen takımıyla oynamaya devam edeceksiniz. Bunun rövanşı olacak sonra bir daha olacak. Çok heyecanlı oyunlar olacağından şüphem yok. Heyecanla bekleyeceğiz bu oyunları.'