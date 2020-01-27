Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Elazığ için toplanan bağışın ne kadar olduğu belli oldu

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında depremzedeler için düzenlediği programında dün akşam ne kadar para toplandığını açıkladı. Türkiye'nin tüm kesimlerinden büyük ilgi gören kampanya vatandaşların SMS katılımı ile de dikkat çekmişti. Bir buçuk milyon civarında SMS gönderilen kampanya dahilinde ülkenin önde gelen isimleri de bağışlarda bulundu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında ne kadar bağış toplandığını açıkladı.

Twittar hesabından açıklama yapan Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize."