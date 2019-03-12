Acun Ilıcalı: Murat Ceylan son aramada yakalandı
Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan hakkında bir itirafta bulundu...
Acun Ilıcalı, Murat Ceylan ile ilgili bir anısını anlattı: Tam adaya girecekken yapılan son aramadan sonra içeri ne sokabilirsin? Gözün çok döndüyse; fındık, fıstık, belki bir tane sandviç... Murat'tan ne çıkıyor biliyor musunuz? 1996 model bir cep telefonu. Survivor'ın 11 yıllık tarihinde üzerinde cep telefonu ile yakalanan, adaya cep telefonu sokmaya çalışan ilk ve tek yarışmacı. O yüzden Survivor sunmayı sonuna kadar hak etti. Gerçek Survivor o çünkü, hayat mücadelesi.
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