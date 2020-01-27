Acun Ilıcalı depremzedeler için özel yapılan programda ne kadar bağış yapıldığını açıkladı

Acun Ilıcalı yaptığı yaptığı paylaşımda, 'Dün akşamki yayınımızı toplam 50 Milyon TL bağışla kapatmıştık. Bu sabah itibariyle banka havalalerinin bilgileri gelmeye başladı. Toplamlda 60 milyon TL'yi geçtiğimiz kesin ama net sonucu akşama doğru öğrenebileceğiz. Kaktıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler.' diyerek vatandaşları ve kamuoyunu bilgilendirdi.