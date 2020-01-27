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Televizyon
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Acun Ilıcalı depremzedeler için özel yapılan programda ne kadar bağış yapıldığını açıkladı

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Acun Ilıcalı depremzedeler için özel yapılan programda ne kadar bağış yapıldığını açıkladı

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında depremzedeler için düzenlediği programında dün akşam ne kadar para toplandığını açıkladı. Türkiye'nin tüm kesimlerinden büyük ilgi gören kampanya vatandaşların SMS katılımı ile de dikkat çekmişti. Bir buçuk milyon civarında SMS gönderilen kampanya dahilinde ülkenin önde gelen isimleri de bağışlarda bulundu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında ne kadar bağış toplandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı yaptığı paylaşımda, 'Dün akşamki yayınımızı toplam 50 Milyon TL bağışla kapatmıştık. Bu sabah itibariyle banka havalalerinin bilgileri gelmeye başladı. Toplamlda 60 milyon TL'yi geçtiğimiz kesin ama net sonucu akşama doğru öğrenebileceğiz. Kaktıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler.' diyerek vatandaşları ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Acun Ilıcalı depremzedeler için özel yapılan programda ne kadar bağış yapıldığını açıkladı

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