Acun Ilıcalı açıkladı yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı
Acun Ilıcalı yarışmacıların aile özlemini gidermek adına küçük yaşta çocuğu olan isimlerin çocuklarıyla görüşebilmesi için bir imkan tanınacağını açıkladı.
Survivor yarışmasında ailelerinden ayrı kalan yarışmacılar büyük hasret çekerken, özellikle küçük yaşta çocuğu olanlar ayrı bir sıkıntı içinde ada hayatını sürdürüyor. Bu durumun ardından Acun Ilıcalı, küçük yaşta çocuğu olan yarışmacılar için bir ayrıcalıkta bulunarak onların çocuklarıyla konuşmalarına imkan tanıyacak bir uygulama yaptı
Nagihan, Sema, Cumali ve Birsen bu kararın ardından duygusal anlar yaşadı. Yarışmacılar göz yaşlarını tutamadı.
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