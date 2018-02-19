Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Melih Özkaya'nın babası meğer...

Acun Ilıcalı, ‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgiyi birazdan açıklayacağım.’ dedi. Daha sonra ise Gönüllüler takımından Melih Özkaya'nın 'Var Mısın Yok Musun' yarışmacılarından birinin oğlu olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Melih’in 'Var Mısın Yok Musun'da yarışan Metin Özkaya’nın oğlu olduğunu açıkladı. 'Antikacı Metin' lakaplı Metin Özkaya’nın Survivor’a geldiğini de söyledi.

"KARİYERİMİN EN İLGİNÇ GECESİ"

Acun Ilıcalı Metin özkaya için, "Yarışmacıları seçerken bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. İnanılmaz bir yarışmacıydı. Öküzün numarası hikayesi var. Hayatım boyunca böyle bir gece yaşamadım. Televizyon kariyerimin en ilginç gecesiydi. Ben böyle bir yarışmacı görmedim."



Metin Özkaya, bir dönem 'Var Mısın Yok Musun' ve 'Survivor' yarışmalarında yarışmıştı.