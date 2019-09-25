Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Exatlon Cup'ta yarışacak yarışmacılar
Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımı belli oldu. Dominik’te düzenlenecek Exatlon Cup'a Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Romanya takımları katılacak.
ACUN ILICALI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Dominik’te 4 ülkenin yarışacağı Exatlon Cup’a katılacak Türk takımının kadrosu yola çıktı. Gönülden başarılar diliyoruz" sözleriyle yeni yarışmayı ve yarışmacıları tanıttı.
EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI
Türk takımının kadrosunda 2019 yılında Survivor'da yarışan Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak'ın yanı sıra Sema Aydemir Yiğit Dikmen ve Damla Can yer alıyor
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