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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı açıkladı: Hikmet, Survivor'a devam edemeyecek!

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Acun Ilıcalı açıkladı: Hikmet, Survivor'a devam edemeyecek!

Acun Ilıcalı bir süredir merakla beklenen Hikmet'in sağlık durumuyla ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak" dedi.

Hikmet'in takım arkadaşı Seda ise bu şoke eden haberin ardından şunları söyledi: Çok üzgünüm. Bana göre Survivor tarihinin en becerikli isimlerinden biriydi. En iyi arkadaşı bendim ve en çok tartıştığı kişi de bendim. Zor günleri burada birlikte atlatmıştık. Böyle bir veda etmesi çok üzüyor beni. Takımımız için de çok iyi bir yarışmacı veda etti ama bütün Türkiye onun ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu gördü.

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