Acun Ilıcalı açıkladı! Hangi yarışmacı Survivor'a veda etti?
Survivor 2018'de dün akşam gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından Berna'nın Survivor'a veda ettiğini açıkladı.
Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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