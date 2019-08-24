Açlık Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları arasında kimler yer alıyor?
Aksiyon, dram, bilim kurgu ve macera türündeki Açlık Oyunları filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Gary Ross'un yönetmen koltuğunda oturduğu Açlık Oyunları, 23 Mart 2012'de gösterime girmişti. Peki, Açlık Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları arasında kimler yer alıyor?
Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan Açlık Oyunları'nın oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz ve Stanley Tucci yer alıyor.
KONUSU
Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka gözdağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Katniss'in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar.
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