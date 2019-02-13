"Abbas Güçlü ile Büyük Oyun" Kanal D'de
Gençlerin sesi Abbas Güçlü, yeni yarışma programı ile yakında Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak.
100 milyar doları aşan büyüklüğü ile dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen dijital oyun sektörü, oldukça farklı bir format ile Kanal D’de yerini alacak.
Her yaştan insanın vazgeçilmezi haline gelen dijital oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı tanıyacak olan program, sadece oyun oynayan değil, oyun yazan, bu sektörde üreten gençleri dünya vitrinine çıkaracak. Dijital çağa üretimleriyle damga vuran gençlere fırsatlar tanıyacak olan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”, Türkiye’nin oyun geliştiricisini, oyun yazanını bulacak.
Yarışmaya “yeni bir oyunum var, en iyi benim oyunum, Türkiye’yi mobil oyunlarında farklı bir noktaya taşırım” diyen herkes başvurabilecek. Başvurular www.kanald.com.tr adresinden yapılacak. Türkiye’nin en iyi oyun geliştiricisini bulmak için yola çıkan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”, yakında Kanal D’de…
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