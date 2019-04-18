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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

“Abbas Güçlü İle Büyük Oyun” da yedinci haftanın finalisti seçildi…

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“Abbas Güçlü İle Büyük Oyun” da yedinci haftanın finalisti seçildi…

Kanal D’nin moderatörlüğünü Abbas Güçlü’ nün yaptığı yarışma programı “Abbas Güçlü İle Büyük Oyun” yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Programın büyük final öncesi ekrana gelen bölümünün jüri üyeliğini MEF Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Erhan Erkurt, Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörü Hakan İnanır, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Güven Çatak ve Netmarble Business Analyst Ezgi Temir yaptı.

 

7. haftanın finalisti “Battle Medal”
İlginç ve bir o kadarda güzel oyunlar karşısında seçim yapmakta zorlanan jüri, diğer oyunlarında çok yaratıcı ve iyi olduğunu vurgularken Gökhan Kınay, Yusuf Işık ve Lütfi Demir’in oyunu olan Battle Medal’ı mekanikleri ve etkileyici tasarımından dolayı yedinci haftanın birincisi olarak seçti.

 “Küçük Oyun Geliştiricilerden “Light Space Game
Programda Doğa Koleji’nden küçük oyun geliştiricilerde oyunlarını sergiledi. Light Space Game oyununu geliştiren 5. sınıf öğrencileri Semir Mete Aslı, Lara Çakıroğlu ve Cansu Çakır stüdyodaki seyirci ve jüriden büyük alkış topladılar.

Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”da büyük ödül tam 250 bin TL!
Birinciye, Netmarble ve Startershub tarafından yatırım desteği karşılığında tam 250 bin TL ödül ve yayıncı desteği. Dünyanın dört bir tarafından gelen oyun geliştiricilerinin bir arada olduğu Unity Europe Kopenhag etkinliğine davet. Just English’in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi. İkinci ve üçüncüye, Netmarble tarafından yayıncı desteği, Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı.

Abbas Güçlü İle Büyük Oyun’ da, oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekleyecek. İTÜ ARI Teknokent, Hacettepe ve ODTÜ Teknokent’te ücretsiz ofis imkanı olacak.

Yarışmaya “yeni bir oyunum var, en iyi benim oyunum, Türkiye’yi mobil oyunlarında farklı bir noktaya taşırım” diyen herkes başvurabiliyor. Başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden devam ediyor.

 

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