“Abbas Güçlü İle Büyük Oyun” da yedinci haftanın finalisti seçildi…

7. haftanın finalisti “Battle Medal”

İlginç ve bir o kadarda güzel oyunlar karşısında seçim yapmakta zorlanan jüri, diğer oyunlarında çok yaratıcı ve iyi olduğunu vurgularken Gökhan Kınay, Yusuf Işık ve Lütfi Demir’in oyunu olan Battle Medal’ı mekanikleri ve etkileyici tasarımından dolayı yedinci haftanın birincisi olarak seçti.

“Küçük Oyun Geliştiricilerden “Light Space Game”

Programda Doğa Koleji’nden küçük oyun geliştiricilerde oyunlarını sergiledi. Light Space Game oyununu geliştiren 5. sınıf öğrencileri Semir Mete Aslı, Lara Çakıroğlu ve Cansu Çakır stüdyodaki seyirci ve jüriden büyük alkış topladılar.

“Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”da büyük ödül tam 250 bin TL!

Birinciye, Netmarble ve Startershub tarafından yatırım desteği karşılığında tam 250 bin TL ödül ve yayıncı desteği. Dünyanın dört bir tarafından gelen oyun geliştiricilerinin bir arada olduğu Unity Europe Kopenhag etkinliğine davet. Just English’in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi. İkinci ve üçüncüye, Netmarble tarafından yayıncı desteği, Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı.

Abbas Güçlü İle Büyük Oyun’ da, oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekleyecek. İTÜ ARI Teknokent, Hacettepe ve ODTÜ Teknokent’te ücretsiz ofis imkanı olacak.

Yarışmaya “yeni bir oyunum var, en iyi benim oyunum, Türkiye’yi mobil oyunlarında farklı bir noktaya taşırım” diyen herkes başvurabiliyor. Başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden devam ediyor.