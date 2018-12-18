A2 TV frekans bilgileri ve yayın akışı!
A2 TV içerisinde dizilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Selana, Yahşi Cazibe ve Gönülçelen gibi bir dönemin popüler dizilerini içerisinde barındıran A2 TV canlı yayın akışı içerisinde zaman zaman spor içerikleri ve yabancı filmlere de yer veriyor. Peki, henüz yeni kurulan A2 TV frekans bilgileri nedir? İşte, merakla araştırılan kanalın frekans bilgileri ve yayın akışı hakkında bazı bilgiler
A2 TV yayın akışı içerisinde birçok programı barındırmaya devam ediyor. Türkiye Kupası maçlarına da yer verilen kanalda, bir dönemin sevilen dizileri de yer buluyor. Peki, A2 TV yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
A2 TV CANLI YAYIN AKIŞI (18 ARALIK) İÇERİSİNDE NELER VAR?
Gönülçelen
Yahşi Cazibe
Selena
Bez Bebek
Kızlar ve Anneleri
Kertenkele
Çocuklar Duymasın
Selena
Bez Bebek
Galatasaray-Keçiörengücü
Hız Tuzağı-Yabancı Sinema
Lethal Weapon-Yabancı Dizi
White Collar-Yabancı Dizi
Aşk ve Ceza
Lethal Weapon-Yabancı Dizi
Kızlar ve Anneleri
A2 TV FREKANS BİLGİLERİ
A2 TV'yi uydunuzda izlemek için aşağıdaki frekans bilgilerini girebilirsiniz.
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
A2 TV dijital platformlarda ise aşağıdaki kanal numaralarında yer buluyor;
Digiturk: 35. Kanal
DSmart: 277. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
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