A2 TV frekans bilgileri neler? 29 Ocak A2 yayın akışı
Bir dönem popüler olan dizilerin tekrar bölümlerini izleyiciyle buluşturan A2 TV'de Ziraat Türkiye Kupası maçları da canlı yayınlanıyor. Bu kapsamda A2 TV frekans bilgileri ve güncel yayın akışı futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, A2 TV frekans bilgileri neler?
A2 TV, yayın akışındaki eski diziler ve yayınladığı spor karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. A2 TV'nin güncel yayın akışında neler olduğunun yanı sıra, frekans ayarının nasıl yapıldığı ve A2 TV'nin hangi platformlarda kaçıncı sırada yer aldığı araştırılıyor. İşte, 29 Ocak A2 yayın akışı ve frekans bilgileri...
FREKANS BİLGİLERİ VE KANAL SIRALAMASI
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
D Smart: 277. Kanal
Digiturk: 35. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
29 OCAK GÜNCEL YAYIN AKIŞI
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
19:45 Galatasaray-Boluspor
21:50 Gerçek Yalanlar-Yabancı Sinema
02:25 Aşk ve Ceza
05:00 Kızlar ve Anneleri
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