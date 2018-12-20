A2 TV frekans bilgileri... A2 TV canlı yayın akışında neler var?
A2 TV canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar olduğu birçok kişinin 20 Aralık Perşembe günü araştırdığı konu olmaya başladı. Henüz yeni kurulmuş olması dolayısıyla uydu frekans bilgileri merak edilen A2 TV, frekans bilgileri ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, A2 TV canlı yayın akışında bugün neler var? İşte, frekans bilgileri ve bazı detaylar
A2 TV frekans bilgileri, günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı içerisinde birçok dizi barındıran A2 TV, zaman zaman yabancı filmlere ve spor müsabakalarına da yer veriyor. İşte, A2 TV frekans bilgileri ve detaylar
A2 TV FREKANS BİLGİLERİ
A2 TV'yi uydunuzda izlemek için aşağıdaki frekans bilgilerini girebilirsiniz.
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
A2 TV dijital platformlarda ise aşağıdaki kanal numaralarında yer buluyor;
Digiturk: 35. Kanal
DSmart: 277. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
20 ARALIK A2 TV YAYIN AKIŞI İÇERİSİNDE HANGİ PROGRAMLAR VAR?
Gönülçelen
Yahşi Cazibe
Selena
Selena
Kızlar ve Anneleri
Kertenkele
Çocuklar Duymasın
Selena
Selena
Giresunspor-Fenerbahçe
Bang Bang-Yabancı Sinema
Lethal Weapon-Yabancı Dizi
White Collar-Yabancı Dizi
Aşk ve Ceza
Lethal Weapon-Yabancı Dizi
Kızlar ve Anneleri
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