A2 TV frekans ayarı nasıl yapılır? A2 TV 5 Şubat yayın akışı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları başlıyor. Yayıncı kanallardan biri olan A2 TV'nin frekans bilgileri ve güncel yayın akışı bilgileri, bu doğrultuda futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, A2 TV frekans ayarı nasıl yapılır?
Yayınlandığı dönem popüler olan eski dizilerin tekrar bölümlerinin yanı sıra spor müsabakalarına da içeriğinde yer veren A2 TV'nin yayın akışı ve frekans ayarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, A2 TV 5 Şubat yayın akışı ve frekans bilgileri...
FREKANS BİLGİLERİ VE KANAL SIRALAMASI
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
D Smart: 277. Kanal
Digiturk: 35. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
5 ŞUBAT YAYIN AKIŞI
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
20:30 Trabzonspor-Ümraniyespor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
00:35 Aşk ve Ceza
03:00 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri
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