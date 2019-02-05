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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.02.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

A2 TV frekans ayarı nasıl yapılır? A2 TV 5 Şubat yayın akışı

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A2 TV frekans ayarı nasıl yapılır? A2 TV 5 Şubat yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları başlıyor. Yayıncı kanallardan biri olan A2 TV'nin frekans bilgileri ve güncel yayın akışı bilgileri, bu doğrultuda futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, A2 TV frekans ayarı nasıl yapılır?

Yayınlandığı dönem popüler olan eski dizilerin tekrar bölümlerinin yanı sıra spor müsabakalarına da içeriğinde yer veren A2 TV'nin yayın akışı ve frekans ayarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, A2 TV 5 Şubat yayın akışı ve frekans bilgileri...

FREKANS BİLGİLERİ VE KANAL SIRALAMASI

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

D Smart: 277. Kanal

Digiturk: 35. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

5 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
11:40 Bez Bebek
13:00 Çocuklar Duymasın
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
20:30 Trabzonspor-Ümraniyespor
22:35 Taken- Yabancı Dizi
00:35 Aşk ve Ceza
03:00 Taken- Yabancı Dizi
05:00 Kızlar ve Anneleri

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