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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.06.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler var?

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9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler var?

TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programların yer aldığı, birçok vatandaşın internet üzerinden merak ettiği konular arasında yer alıyor. 9 Haziran canlı yayın akışı içerisinde futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çeken TRT 1, gün içerisinde ise diziler ve haber programlarına akışında yer veriyor. 9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı ve detaylı bilgiler

Canlı yayın akışı içerisinde birçok programa yer veren TRT 1, futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, şifresiz maçları da izleyicilerle buluşturan 9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, o detaylar

Dengi Dengine
Saat: 01:45 - 03:45 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Dengi Dengine
Saat: 03:45 - 06:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Ömür Dediğin
Saat: 06:00 - 06:30 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların öyküsüne yer veriliyor.

Beni Böyle Sev
Saat: 06:30 - 09:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Diriliş Ertuğrul
Saat: 09:00 - 11:50 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.

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Enine Boyuna
Saat: 11:50 - 13:00 (70 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar...

Tozkoparan
Saat: 13:00 - 14:15 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük Mete'nin hastalıktan kahramanlığa uzanan hikâyesi...

Dengi Dengine
Saat: 14:15 - 19:00 (285 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Kung Fu Panda 2
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Ejder savaşçısı panda Po'nun barış vadisini koruma mücadelesi...

Portekiz - Hollanda
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Portekiz - Hollanda
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması...

Son Kabileler
Saat: 23:45 - 00:40 (55 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet:

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