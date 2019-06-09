9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler var?
TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programların yer aldığı, birçok vatandaşın internet üzerinden merak ettiği konular arasında yer alıyor. 9 Haziran canlı yayın akışı içerisinde futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çeken TRT 1, gün içerisinde ise diziler ve haber programlarına akışında yer veriyor. 9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı ve detaylı bilgiler
Canlı yayın akışı içerisinde birçok programa yer veren TRT 1, futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, şifresiz maçları da izleyicilerle buluşturan 9 Haziran TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, o detaylar
Dengi Dengine
Saat: 01:45 - 03:45 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Dengi Dengine
Saat: 03:45 - 06:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Ömür Dediğin
Saat: 06:00 - 06:30 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların öyküsüne yer veriliyor.
Beni Böyle Sev
Saat: 06:30 - 09:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Diriliş Ertuğrul
Saat: 09:00 - 11:50 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.
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Enine Boyuna
Saat: 11:50 - 13:00 (70 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar...
Tozkoparan
Saat: 13:00 - 14:15 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük Mete'nin hastalıktan kahramanlığa uzanan hikâyesi...
Dengi Dengine
Saat: 14:15 - 19:00 (285 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kung Fu Panda 2
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Ejder savaşçısı panda Po'nun barış vadisini koruma mücadelesi...
Portekiz - Hollanda
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Portekiz - Hollanda
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Uluslar Ligi final karşılaşması...
Son Kabileler
Saat: 23:45 - 00:40 (55 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
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