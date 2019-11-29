80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından Neler Oluyor Hayatta? programında "80 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?" sorusu gündeme geldi.
Vatandaşlara yöneltilen soruda ise renkli cevaplar ortaya çıktı. Program sunucularından Hakan Ural da büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. İşte detaylar!
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