8. Gün yeni bölümünden ilk görüntü | 8. Gün 1. bölümünden neler oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.03.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

8. Gün yeni bölümünden ilk görüntü | 8. Gün 1. bölümünden neler oldu?

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8. Gün yeni bölümünden ilk görüntü | 8. Gün 1. bölümünden neler oldu?

8. Gün dizisi 19 Mart Pazartesi akşamı ekranlara ‘merhaba’ dedi. Başrollerini Burcu Biricik, Musa Uzunlar ve Buğra Gürsoy’un paylaştığı 8. Gün'ün 2. bölümünden ilk görüntüler de kısa sürede paylaşıldı! İşte 8. Gün 2. bölüm ilk sahne fragmanı ve dizinin konusuna dair detaylar!

8. Gün dizisinin ilk bölümünün hemen ardından ilk sahne fragmanı geldi. Burcu Biricik’in mutlu hayatı annesinin ölümüyle kabusa dönüşen Bahar’ı, usta oyuncu Musa Usunlar’ın her şeyden vazgeçmiş bir dolandırıcıyı, Buğra Gürsoy’un ise gözü kara ve zeki bir adamı canlandırdığı 8. Gün, 19 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Annesinin ölümü ardından kabus dolu anlar yaşayan Bahar, ilk bölüm finalinde babası olduğunu söyleyen Hayati ile yüzleşti. 8. Gün 2. yeni bölüm fragmanıyla bu yüzleşmenin ardından yaşanacaklara dair ilk tüyolar geldi.

8. GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

8. GÜN KONUSU

Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.

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