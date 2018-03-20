8. Gün yeni bölümünden ilk görüntü | 8. Gün 1. bölümünden neler oldu?
8. Gün dizisi 19 Mart Pazartesi akşamı ekranlara ‘merhaba’ dedi. Başrollerini Burcu Biricik, Musa Uzunlar ve Buğra Gürsoy’un paylaştığı 8. Gün'ün 2. bölümünden ilk görüntüler de kısa sürede paylaşıldı! İşte 8. Gün 2. bölüm ilk sahne fragmanı ve dizinin konusuna dair detaylar!
8. Gün dizisinin ilk bölümünün hemen ardından ilk sahne fragmanı geldi. Burcu Biricik’in mutlu hayatı annesinin ölümüyle kabusa dönüşen Bahar’ı, usta oyuncu Musa Usunlar’ın her şeyden vazgeçmiş bir dolandırıcıyı, Buğra Gürsoy’un ise gözü kara ve zeki bir adamı canlandırdığı 8. Gün, 19 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Annesinin ölümü ardından kabus dolu anlar yaşayan Bahar, ilk bölüm finalinde babası olduğunu söyleyen Hayati ile yüzleşti. 8. Gün 2. yeni bölüm fragmanıyla bu yüzleşmenin ardından yaşanacaklara dair ilk tüyolar geldi.
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8. GÜN KONUSU
Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.
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