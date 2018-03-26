8. Gün oyuncuları arasında kimler var? 8. Gün oyuncu kadrosu

8. Gün oyuncuları ve konusu, dizinin ikinci bölümü itibariyle araştırılmaya başlandı. Annesinin izini süren bir kız ve bu uğurda aldığı yardımları konu alan 8. Gün, oyuncuları ile de merak konusu oldu. Birçok ünlü ismin rol aldığı 8. Gün dizisinde öne çıkan isimler ise Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy ve Burcu Biricik oluyor. İşte, 8. Gün oyuncuları ve detaylı bilgiler

OYUNCULAR ARASINDA KİMLER VAR?

BURCU BİRİCİK (BAHAR YÜKSEL)

Onun dünyaya gelişi annesinin baharı olmuş, adı bu yüzden Bahar... Adı gibi hayat dolu, enerjik, uçarıdır Bahar. Mutsuzluk ve dram onun kitabında yoktur. Bulunduğu her yerde neşe ve ilham kaynağı olur. Hesapsız, dümdüz bir kızdır. Annesi sayesinde zenginlik içinde, rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştur Bahar'ın. Baba sevgisi nedir bilmemiştir hiç. Ama baba yokluğunu da bir gün bile hissettirmemiştir annesi. Onu dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi onu çok sevecek bir eş bulmuş, Ahmet'le evlenmiştir. Derken bir gün, hayatı alt üst olur ve bilmediği korkularla yüzleşmek zorunda kalır Bahar. Sevdikleri için her şeyi cesurca göze alacaktır bundan sonra. Hayatta kalmak için içindeki karanlık tarafla yüzleşmek,elini biraz kirletmek zorundadır artık.

Gerçek hayatı: 4 Mayıs 1989 yılında Antalya, Elmalı’da doğmuştur. Annesi babasından boşanmıştır. Bir abisi vardır. Annesi çalıştığı için anneannesinin yanında büyüdü. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldı. İzmir’e üniversite okumaya geldi.



Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okurken bir yandan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol aldı.

2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasında "Akdeniz Kraliçesi" seçildi. 2011 yılında "Artiz Mektebi" adlı Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmaya katıldı. Yarışmada Nurgül Yeşilçay, Sinan Çetin ve Müjde Ar'dan oluşan jüri karşısında yarıştıktan sonra Burcu Biricik birinci oldu. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde küçük roller aldı.

Burcu Biricik, 2012 yılında "Düşman Kardeşler" adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Murat Eken, Kaan Urgancıoğlu, Oya Aydoğan, Hande Subaşı, ile rol aldı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Eda Ece, Ozan Osmanpaşaoğlu, Mert Turak, Yusuf Akgün, Selen Uçer ile beraber oynadı.

2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynadı.

2014 yılında başrollerini Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız, Şükran Ovalı ve Yasemin Allen'in paylaştığı "Şeref Meselesi" adlı dizide Kübra Güngör karakterini canlandırdı.

BUĞRA GÜLSOY (OZAN DEMİR)

Annesi ölünce küçük yaşta kimsesiz kalan Ozan'ın hayatta güvendiği tek insan Aziz'dir, ondan başka kimsesi de yoktur. Gözü karadır, zeki adamdır. Etrafında Aziz dışındaki herkes sıradan, gelip geçici kişilerdir. Ta ki hayatında gerçekten birisi vazgeçilmez olana dek.

Gerçek hayatı: Son dönemlerde özellikle sinema projeleriyle gündeme gelen Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.



İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.



Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı.

MUSA UZUNLAR (HAYATİ ŞAHİN)

Hayati, hayata bir sıfır yenik başlayanlardan... Yokluk içinde büyümüş, okuyamamış. Çocuk yaşta çalışmak, ailesine bakmak zorunda kalmış. Hayatın ondan esirgediğini sonra kendi almaya daha çocuk yaşlarda karar verir. Hayati zekasına her zaman çok güvenmiştir. İlk mesleği dolandırıcılık da olsa hiçbir zaman güvenilmez biri olmamıştır. Sözüne sadıktır. Şimdilerdeyse, hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır Hayati'nin.Görev icabı yaşar ama onu da becerememiştir ya... Ölümcül hastalığı kapıda olsa da bu umurunda bile değildir Hayati'nin. Biriyle ne yakın bir ilişkisi, ne de duygusal bir bağı vardır.

Gerçek hayatı: Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 Yılında Antalyada dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan oyuncu ve yönetmen Musa Uzunlar; Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okuyarak 1985 yılında mezun olmuş ve Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlamıştır.Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları içerisinde oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Musa Uzunlar; Devlet Tiyatrolarında yönetim görevleri yapmasının yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaparak farklı yönlerde de çalışmalarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarında Adana, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da birçok oyunu yöneten Musa Uzunlar; bunun yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatroları, İzmit Şehir Tiyatrosu, Yeditepe oyuncuları, Eskişehir tiyatro, Anadolu tiyatro, Ankara Maliye Tiyatrosu, Abdullah Şahin nokta tiyatrosu, Tiyatro adam gibi birçok toplulukta ve Makedonya Üsküp halklar Tiyatrosu ile beraber Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda Yönetmenlik yapmıştır.

Ödenekli ve özel olan birçok tiyatroda da oyuncu olarak da görev alan Musa Uzunlar; Kaplumbağa ninnisi ve Hüzün Mahallesi Otobüsü oyunlarını da yazmıştır. Bunlardan Hüzün Mahallesi Otobüsü yayınlanarak Devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Anasanat dalı ve Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da eğitmen olarak görev alan Musa Uzunlar; halen Yeditepe Üniversitesi Ve Haliç Üniversitesi'nde yine eğitmen olarak çalışmaktadır.

Televizyon, sinema ve dublaj çalışmaları da yapan Musa Uzunlar TOBAV İstanbul Şube Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Birçok dizide ve filmde rol alan Musa Uzunlar; İskender Büyük rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu da yer almış; dizinin sezon finalindeki bölümünden sonra diziden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde İskender Büyük rolünde oynayan Musa Uzunlar; Kurtlar Vadisi dizisindeki İskender Büyük rolü ile oldukça büyük hayran kitlesine ulaşmıştır. Musa Uzunlar bir dönem Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmaktadır.

CEYDA DÜVENCİ (ŞEHNAZ YÜKSEL)

Bahar'ın annesi, Kızı onun en kıymetlisidir.İdealist bir yazılım mühendisidir. Sorumluluk sahibi, dürüst ve güçlüdür. Kızını tek başına büyütürken hiç şikayet etmemiş, ona hem anne hem baba olmuştur. Onun acıları bazılarının yüzünü güldürse de, gülümsemesi asla başkalarının acılarına neden olmaz.Soğukkanlı, ciddi ve ihtiyatlı görünse de aslında merhametli ve vicdanlıdır.

Gerçek hayatı: Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi. İsmail ve Zümrüt Düvencinin tek çocuğu Ceyda. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Tekirdağlıdır. Hayatındaki pek çok kararında rol oynayan annesi sayesinde ilkokuldayken İngilizce dersleri alır ve Bursa Anadolu Lisesine dil bilerek başlar. Yine annesinin yönlendirmesiyle İstanbula gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesinden mezun olur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesine girer.

1995 yılında Kandemir Kondukun Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tvnin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanamaz bir türlü ama bu, şöhret kapılarının Ceyda için aralandığı andır. İlk iş Şebnem Dönmezden Sabah Şekerliğini devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı bizim kız Ceydadır.

Evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002 de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshopları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesindeki film okuma atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. Herhalde tekliflerin içinden en parlağı olduğundan, "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgülle başrolü paylaşır önce. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekinle birlikte oynadığı "Sil Baştan" ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir

Ceyda Düvenci oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş 3.Türden Yakın İlişkiler adlı oyunda ki rolu ile Selim Naşit Ödüllerine komedi de en iyi kadın adayı gösterilmiştir

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Agustos 2008 yılında işadamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi.

YİĞİT KİRAZCI (AHMET EKŞİ)

Bahar'ın kocası… Sevda'nın biricik oğlu. Kendi halinde, karısıyla mutlu ve sıradan yaşarken Şehnaz'ın ölüm haberiyle onun da hayatı alt üst olur.

Gerçek hayatı: Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. O 17 yaşında iken babası felç oldu. Bilgi Üniversitesinin İletişim Fakültesi Reklam Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Modellik yapmaya başladı.



Modellik yaparken orada modellik yapan bir Arjantinli bir kızla tanıştı ve aşık oldu. Onunla birlikte Arjantin'e gitti. İspanyolca öğrenmeye başladı. Arjantinli kızın sığır çobanı olan babası ile beraber sığır çobanlığı da yaptı. 6. ayda attan düşüp elini kırdı. Daha sonra birlikte Türkiye'ye döndü. Sonra kız arkadaşı "Burası özgür değil, beni boğuyor. Şortumla sokakta rahat gezebileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi ve ülkesine döndü.

Yiğit Kirazcı, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Halen Ümit Çırak'ın Üç Mota Oyunculuk Atölyesinde eğitim almaktadır.

2014 – 2015 yıllarında başrollerini Damla Sönmez, Canan Ergüder, Barış Kılıç ve Sercan Badur'un paylaştığı "Güllerin Savaşı" adlı dizide Mert Gencer karakterini canlandırmıştır.

Yiğit Kirazcı, 2016 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı "Seviyor Sevmiyor" adlı dizide Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı, İpek Tenolcay, Gonca Sarıyıldız ile birlikte oynadı.

CEM DAVRAN (AZİZ UĞUR BOZTEPE)

Agna Yazılım şirketinin ortaklarından. Attığı her adım daha da güçlenmek ve daha da sahip olmak içindir. Aile hayatında babacan, fedakar ve anlayışlı şirketinde disiplinli ve mükemmeliyetçidir.

Gerçek hayatı: Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ruhsar, Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerde rol alan Cem Davran, birçok karaktere hayat vermiştir.Cem Davran, 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ruhsar, Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerde rol alan Cem Davran, birçok karaktere hayat vermiştir.



YER ALDIĞI PROJELER

2011 Bir Ses Böler Geceyi Süha Kaygusuz2009 Masum Kadınlar Yiğit2007 Avrupalı Avrupalı 2000 Balalayka Hasan 2000 Ruhsar Mazhar1999 Kahpe Bizans Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey 1993 Tersine Dünya 1991 Varyemez Oktay 1991 Kurt Kanunu 1986 Asılacak Kadın Yalçın'ın Çocukluk Arkadaşı 1979 Yusuf ile Kenan Yusuf 1978 Taşı Toprağı Altın ŞehirYedikule Hayat Yokuşu (2014)

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Bizim Okul (2013)

İzmir Çetesi Ahmet İptenalır (2011)

Çete (2010)

Fesupanallah (2007)

Deli Dolu Oğuz (2006,)

İlk Göz Ağrısı Aşkın (2005)

Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004

Yuvam Yıkılmasın Demir 2003

Patron Kim (dizi, 2003) Cem 2003

Bana Abi De Selo 2002

Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002

Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000

Vay Anam Vay kendisi-(konuk) 2001

Ruhsar Mazhar 2001

Tatlı Betüş (dizi) 1993



ROL ALDIĞI OYUNLAR

Bezirgan (Tartuffe) : Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012Doğum Günü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011Alevli Günler : Irmak Bahçeci -İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010Beyefendi : Cem Davran - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2000Ahududu (oyun) : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997Yeni Baştan : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1996Teope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993Tartüffe : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - Dormen Tiyatrosu - 1991Ödüller Kimin : Jean-Noel Fenwıck - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 19901793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986Askerliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1993

DİZİNİN GENEL HİKAYESİ

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür. Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir.Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür. Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir.Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati,amaçlarından asla sapmaz.