8. Gün hangi gün yayınlanıyor?
8. Gün yayın hayatına başlamasının ardından adını duyan fakat henüz izleyemeyen seyirciler tarafından ne zaman hangi gün yayınlanıyor sorusu ile gündeme getirildi. Hayati ve Bahar'ın amansız mücadelesini konu alan 8. Gün, Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki, 8. Gün ne zaman saat kaçta yayınlanıyor? İşte, merak edilen bazı detaylar
8. Gün ne zaman saat kaçta yayınlıyor sorusu, diziyi izlemek isteyen birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi isimlerin rol aldığı 8. Gün, yayın günü ve saati ile araştırılıyor. Peki, 8. Gün ne zaman saat kaçta yayınlanıyor? İşte, dizinin hangi gün yayınlandığına dair detaylı bilgiler
8. GÜN HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
8. Gün dizisi, 19 Mart Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara merhaba demişti. Atv ekranlarında yayınlanacak olan 8. Gün dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da yayınlanmaya devam edecek. Dizinin tekrar bölümleri ise kanalın belirlediği sıklıkta belirlenen günlerde yayınlanacak.
DİZİNİN GENEL KONUSU NEDİR?
Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür. Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.
Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir.Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür. Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir.Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati,amaçlarından asla sapmaz.
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