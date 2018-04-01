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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.04.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

8. Gün dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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8. Gün dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mart ayında yayın hayatına başlayan ve atv ekranlarında izleyici ile buluşan 8. Gün dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni dizinin seyircileri geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümün ardından, 3. yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını sorguluyordu. Yeni bölüme dair bilgi veren ve seyirciler tarafından araştırılan fragmanda, Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Peki, 8. Gün 3. bölüm fragmanında başka neler var? 8. Gün'ün yeni bölümünde neler yaşanacak?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 3. bölüm fragmanı, yayınlana son bölümünün hemen ardından yayınlandı. Dizinin izleyicileri, yeni bölümde neler olacağına dair bilgi edinmek ve ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yeni bölümde, Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesini Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı düşünen Bahar ise şoke olacaktır. İşte, 8. Gün'ün 3. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında bazı ayrıntılar...

8. GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜMDE OLACAKLAR

Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin 2 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, Hayati, bir anda ortaya çıkan ve kafasına silah dayayan Ozan'ın, kızına tuzak kuran adamlardan biri olduğunu düşünür. Ozan bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Hem Hayati ve Bahar'ın güvenini kazanıp oradan kaçmalarına yardım etmeli, hem de Aziz'in adamlarının yanından kimliğini açık etmeden gitmelidir.

Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Selçuk program karşılığında para ister, yurtdışına kaçacaktır. Ama bütün hesaplarına el koyulan Bahar'ın hiç parası yoktur. Hayati mafyanın parasını kullanabileceklerini söyler. Bahar için yol ayrımı başlamıştır. Annesinin bıraktığı kanıtı geri almak uğruna ilk defa elini kirletecektir.

Kemal de rahat durmaz; Hayati'yi bitirecek hamlesini yapar. Kemal'le Hayati arasındaki savaşa bundan böyle Bahar da dahil olacaktır. Ozan, Bahar konusunda Aziz'in ne kadar gözü kara olduğunu anlar. Aziz'in isteklerine karşılık Ozan'ın tek bir isteği vardır. Bahar'a zarar vermemesi! Selçuk'un sakladığı programa giden yol, Hayati'yle Bahar'ın işbirliğini pekiştirirken onları hiç ummadıkları durumlarla yüzleştirir.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

8. GÜN 2. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 26 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 2.bölümünde, Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar.

Öte yandan, Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır.

Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır.

Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır.

8. GÜN'ÜN GENEL KONUSU

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür.

Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisinin de hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir. Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür. Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati, amaçlarından asla sapmaz.

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