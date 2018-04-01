8. Gün dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 3. bölüm fragmanı, yayınlana son bölümünün hemen ardından yayınlandı. Dizinin izleyicileri, yeni bölümde neler olacağına dair bilgi edinmek ve ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yeni bölümde, Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesini Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı düşünen Bahar ise şoke olacaktır. İşte, 8. Gün'ün 3. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında bazı ayrıntılar...

8. GÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜMDE OLACAKLAR

Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin 2 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, Hayati, bir anda ortaya çıkan ve kafasına silah dayayan Ozan'ın, kızına tuzak kuran adamlardan biri olduğunu düşünür. Ozan bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Hem Hayati ve Bahar'ın güvenini kazanıp oradan kaçmalarına yardım etmeli, hem de Aziz'in adamlarının yanından kimliğini açık etmeden gitmelidir.

Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Selçuk program karşılığında para ister, yurtdışına kaçacaktır. Ama bütün hesaplarına el koyulan Bahar'ın hiç parası yoktur. Hayati mafyanın parasını kullanabileceklerini söyler. Bahar için yol ayrımı başlamıştır. Annesinin bıraktığı kanıtı geri almak uğruna ilk defa elini kirletecektir.

Kemal de rahat durmaz; Hayati'yi bitirecek hamlesini yapar. Kemal'le Hayati arasındaki savaşa bundan böyle Bahar da dahil olacaktır. Ozan, Bahar konusunda Aziz'in ne kadar gözü kara olduğunu anlar. Aziz'in isteklerine karşılık Ozan'ın tek bir isteği vardır. Bahar'a zarar vermemesi! Selçuk'un sakladığı programa giden yol, Hayati'yle Bahar'ın işbirliğini pekiştirirken onları hiç ummadıkları durumlarla yüzleştirir.

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8. GÜN 2. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 26 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 2.bölümünde, Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar.

Öte yandan, Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır.

Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır.

Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır.

8. GÜN'ÜN GENEL KONUSU

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür.

Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisinin de hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir. Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür. Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati, amaçlarından asla sapmaz.