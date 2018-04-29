8. Gün 6. bölüm fragmanında Hayati yardım istiyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.04.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

8. Gün 6. bölüm fragmanında Hayati yardım istiyor

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8. Gün 6. bölüm fragmanında Hayati yardım istiyor

8. Gün dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hayati, az bir ömrü kaldığını Ozan'a söyleyip yardımını ister. Kızını Ozan'a emanet edecektir. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.

8. Gün dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aziz'den de Hayati'yi öldürme emri alan Ozan ne yapacağını bilemez. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayati, az bir ömrü kaldığını Ozan'a söyleyip yardımını ister. Kızını Ozan'a emanet edecektir. Bu Ozan'ın hiç beklemediği bir harekettir, çok şaşırır. Aziz'den de Hayati'yi öldürme emri alan Ozan ne yapacağını bilemez. Komiser Bekir, Şehnaz'ı kaçıranlardan birine ulaşmıştır. Adam muhbirlik yapacak, olan biten her şeyi anlatacaktır. Hayati, Ozan'ı da yanına alarak muhbirle görüşemeye gider. Çember Ozan için iyice daralmaya başlar. Açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Komadaki Selçuk uyanır. Aziz programın Bahar'da olduğunu öğrenir. Aziz'in tek bir amacı vardır artık, Bahar'ı almak! Oyun bitmiştir. Aziz, Ozan'ı baba kızın yanından uzaklaştırır, ihtiyaç kalmamıştır artık Ozan'a. Rüstem'den Hayati'yi öldürmesini ve Bahar'ı getirmesini ister. Ozan, Bahar ve Hayati'yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Hayati'ye iyice bilenen Kemal, onun zaafının Bahar olduğunu anlar ve baba kızın peşine düşer. Tüm bunlar olurken şirketteki mühendislerden biri olan Tolga'nın ipi çekilir. İşinde başarılı bir mühendis olan Tolga Şehnaz'la ilgili gerçeği bulmak üzeredir çünkü. Aziz hain bir plan yapar. Tolgayı öldürtecek ama intihar gibi gösterecektir. Bir mühendis intiharı daha gerçekleşmek üzeredir

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