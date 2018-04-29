8. Gün 6. bölüm fragmanında Hayati yardım istiyor
8. Gün dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hayati, az bir ömrü kaldığını Ozan'a söyleyip yardımını ister. Kızını Ozan'a emanet edecektir. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.
8. Gün dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aziz'den de Hayati'yi öldürme emri alan Ozan ne yapacağını bilemez. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hayati, az bir ömrü kaldığını Ozan'a söyleyip yardımını ister. Kızını Ozan'a emanet edecektir. Bu Ozan'ın hiç beklemediği bir harekettir, çok şaşırır. Aziz'den de Hayati'yi öldürme emri alan Ozan ne yapacağını bilemez. Komiser Bekir, Şehnaz'ı kaçıranlardan birine ulaşmıştır. Adam muhbirlik yapacak, olan biten her şeyi anlatacaktır. Hayati, Ozan'ı da yanına alarak muhbirle görüşemeye gider. Çember Ozan için iyice daralmaya başlar. Açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Komadaki Selçuk uyanır. Aziz programın Bahar'da olduğunu öğrenir. Aziz'in tek bir amacı vardır artık, Bahar'ı almak! Oyun bitmiştir. Aziz, Ozan'ı baba kızın yanından uzaklaştırır, ihtiyaç kalmamıştır artık Ozan'a. Rüstem'den Hayati'yi öldürmesini ve Bahar'ı getirmesini ister. Ozan, Bahar ve Hayati'yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Hayati'ye iyice bilenen Kemal, onun zaafının Bahar olduğunu anlar ve baba kızın peşine düşer. Tüm bunlar olurken şirketteki mühendislerden biri olan Tolga'nın ipi çekilir. İşinde başarılı bir mühendis olan Tolga Şehnaz'la ilgili gerçeği bulmak üzeredir çünkü. Aziz hain bir plan yapar. Tolgayı öldürtecek ama intihar gibi gösterecektir. Bir mühendis intiharı daha gerçekleşmek üzeredir
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