8. Gün 5. bölüm fragmanında şoke eden anlar yaşanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
22.04.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

8. Gün 5. bölüm fragmanında şoke eden anlar yaşanıyor

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8. Gün 5. bölüm fragmanında şoke eden anlar yaşanıyor

8. Gün dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.

8. Gün dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. İşte, 8. Gün dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. Bahar'la Hayati, şirketteki hainin Sevda olduğuna inanmış gibi oynar. Aziz'e bu kadar öfkeliyken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak Bahar için zor olacaktır.

Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. Ozan bunu tek başına yaptığını söylese de Kemal ona inanmaz; bunun hesabını Hayati de verecektir! Hayati, Ozan'ın konuşmadığını duyunca Bahar'ın da diretmesiyle Ozan'ı tuttukları yere gider, ona yardım edeceklerdir.

Hayati'nin varlığından giderek rahatsız olan Aziz, Ozan'dan onu öldürmesini ister. Ozan ne yapacağını bilemez. Hayati ise Kemal belasından kurtulmak için son kozunu oynayacaktır.

Aziz ise Bahar'ı kullanarak Şehnaz'a kötü bir sürpriz hazırlar. Amacı, Şehnaz'ın içini acıtıp programı yazmasını sağlamaktır. Bahar'a ifşa olduğundan bihaber olan Aziz, bunu yaparken farkında olmadan Bahar'a büyük bir iyilik yapacaktır!

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