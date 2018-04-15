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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
15.04.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

8. Gün 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

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8. Gün 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yakın zaman önce yayın hayatına başlayan ve ATV ekranlarında izleyici ile buluşan 8. Gün dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin seyircileri geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümün ardından, 5. yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını sorguluyordu. Yeni bölüme dair bilgi veren ve seyirciler tarafından araştırılan fragmanda, Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor. Peki, 8. Gün dizisinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanında başka neler var? 8. Gün'ün yeni bölümünde neler yaşanacak?

Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin sosyal medya ve internette yer alan "Final yapacak" iddialarına rağmen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi henüz yayından kaldırılmasa da 16 Nisan Pazartesi akşamı 23:20 gibi oldukça geç bir saatte ekranlara gelecek. Dizinin 5. bölümüne dair birçok önemli ipucu veren fragmanda Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. İşte, 8. Gün'ün 5. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında bazı ayrıntılar...

8. GÜN DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. Bahar'la Hayati, şirketteki hainin Sevda olduğuna inanmış gibi oynar. Aziz'e bu kadar öfkeliyken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak Bahar için zor olacaktır.

Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. Ozan bunu tek başına yaptığını söylese de Kemal ona inanmaz; bunun hesabını Hayati de verecektir! Hayati, Ozan'ın konuşmadığını duyunca Bahar'ın da diretmesiyle Ozan'ı tuttukları yere gider, ona yardım edeceklerdir.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hayati'nin varlığından giderek rahatsız olan Aziz, Ozan'dan onu öldürmesini ister. Ozan ne yapacağını bilemez. Hayati ise Kemal belasından kurtulmak için son kozunu oynayacaktır. Aziz ise Bahar'ı kullanarak Şehnaz'a kötü bir sürpriz hazırlar. Amacı, Şehnaz'ın içini acıtıp programı yazmasını sağlamaktır. Bahar'a ifşa olduğundan bir haber olan Aziz, bunu yaparken farkında olmadan Bahar'a büyük bir iyilik yapacaktır!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 9 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen 4.  bölümünde, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir? Şehnaz'ın tutulduğu yer ifşa olunca Aziz delirir. Ozan, bir yandan babasının arkasını toplarken bir yandan da Bahar'ın hayatta kalabilmesi için kendini tehlikeye atar; babasına yalan söyler. Aziz Ozan'ın yalanını yakalayınca Bahar'ın ipini çeker, o kız ölecektir!

Ozan iyice köşeye sıkışır. Bahar, yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Hayati ona engel olmaya çalışsa da Bahar kararlıdır; bundan böyle suça bulaşmayacak, annesini yasal yollardan bulacaktır. Baba kızın yolları ayrılır. Fakat işler Bahar'ın istediği gibi gitmez, düşman çok güçlüdür ve her yere sızmıştır. Bahar, hakkında ölüm emri verildiğinin farkında değildir. Ozan bunu engellemek için elinden geleni yapar. Hayati de kızından vazgeçmeyecektir, onu geri kazanmak için mücadele eder. Bahar, annesine ulaşmak için öncelikle bu işin arkasındakileri bulmaya karar verir. Bu, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

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