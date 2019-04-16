‘7Yüz’ Avustralya’da...
BluTV dizisi ‘7Yüz’, Avustralya’da izleyicilerle buluşacak.
Dizinin global distribütörlüğünü üstlenen Keshet International, MIPTV’de ‘7Yüz’ün, Avustralya’nın dijital VOD (video on demand / isteğe bağlı içerik) dijital platformu SBS’te seyredilebileceğini duyurdu. ‘7Yüz’, Avustralya’da bir dijital platformda yer alacak ilk Türk dizisi oldu.
Yapımcılığını BirFilm’in üstlendiği; Tunç Şahin, Umut Aral, Alphan Eşeli ve Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği, 7 bölümden oluşan dizi, kendi içinde başlayıp biten yedi hikayeyi anlatarak her bölümünde karakterlerini en karanlık taraflarıyla yüzleştiriyor. Genco Erkal’dan Tilbe Saran’a, Cem Davran’dan Belçim Bilgin ve Melisa Sözen ile Damla Sönmez’e önemli isimlerin yer aldığı ‘7Yüz’, Türkiye’de diziseverlerle buluşmasından iki yıl sonra Avustralya’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
‘7Yüz’, her biri 60 dakika olan yedi bölümden oluşuyor.
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