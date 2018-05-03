7 yıl sonra aynı sahne
Başrollerini Beren Saat ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne'deki bir sahne 7 yıl sonra 'Yasak Elma'da tekrarlandı.
2011 yılında ekranlara gelen 'Fatmagül'ün Suçu Ne'nin 47. bölümünde;
Fatmagül ile Kerim baş başa bir gün geçirdi. Günün sonunda mekan sahibi yağan yağmurun yolları kapatmasını gerekçe göstererek çifte 'burada kalın' dedi.
Yayın hayatına 3 ay önce başlayan Yasak Elma'nın 6. bölümünde de benzer bir sahne vardı...
Alihan ve Zeynep mekan sahibinin 'yağmur yolları kapattı' uyarısı ile geceyi birlikte geçirdi.
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