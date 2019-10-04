7 yaşındaki kızı ile aynı zeka düzeyine sahip bir babanın başından geçen olayların anlatıldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, seyircilere duygusal dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı filmde, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu ise Nisa Sofiya Aksongor canlandıracak. Peki, 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? İşte, filmin konusu ve ne zaman vizyona gireceği hakkında bazı bilgiler

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çekimlerine haziran ayının sonlarına doğru başlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi, 3 aylık çekim ve kurgu sürecinin ardından 11 Ekim tarihinde beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır…

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?

7. Koğuştaki Mucize, Kore filmi olan Cell On 7 filminden uyarlanmıştır. Bu filmin konusu ise şu şekildedir;

Kızını çok seven zihinsel özürlü bir baba (Ryoo Seung-Ryong), yanlışlıkla bir suçla suçlanır ve cezaevine gönderilir. Daha sonra hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Ye-Sung (Park Shin-Hye) babasını kurtarmak için çalışır. 1997 ; Yong-Goo kızı Ye-Seung (Kal So-Won) ile zeka özürlü olmasına rağmen mutlu mesut yaşarlar. Onlar her gün bir dükkana uğrayıp kızına sarı Sailor Moon sırt çantası alacağına dair söz veriyor. Bir gün, son sarı Sailor Moon sırt çantasının satılmakta olduğunu farkederler. Yong-Goo satışı engellemek için magaza içine gider, ama çantayı satın alan babanın tokat atmasıyla olay biter.Ertesi gün çalıştığı otoparkta sarı Sailor Moon sırt çantası almış bir kız görür. Kız çantanın satıldığı bir mağazayı bildiğini söyler. Yong-Goo kızı geleneksel açık pazara kadar takip eder. Kısa bir süre sonra kız bilinçsizce yere yığılır ve Yong-Goo kıza CPR yapmaya çalışır. Yanlarından geçen bir kadın polis çağırır. Yong-Goo Çocuk kaçırmak ve cinayetle suçlanır. Ölen kızın babası da Ulusal Polis Ajansı şefidir. Yong-Goo'ya ölüm cezası verilir ve hapsedilir. Hapishanede 5 mahkumla Yong-Goo bir hücreyi paylaşır. Bir gün, Yong-Goo hapishane çete lideri So Yang-Ho (Oh Dal-Su)'nın hayatını kurtarır. So Yang-Ho minnettarlığını elinden geldiğince göstermekte ve Yong-Goo'ya her şekilde yardım etmektedir. Yong-Goo kızını görmek istediğini So Yang-Hoya söyler. Beş tutuklu bir mucize gerçekleştirmek için plan yapmaya başlarlar.