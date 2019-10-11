7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimdir?

7. Koğuştaki Mucize oyuncuları, filmi izleyen birçok kişiyi gözyaşlarına boğdu. Zeka yaşı gelişmeyen bir baba ve kızının başından geçen olayları konu edinen 7. Koğuştaki Mucize filmi, oyuncuları ile gündemde yer alıyor. Peki, büyük bir haksızlığın konu edindiği 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, filmin tam kadro oyuncu listesi

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

ARAS BULUT İYNEMLİ (MEMO)

Aras Bulut İynemli 25 ağustos 1990'da doğdu.Beşiktaş Anadolu Lisesinden mezun oldu.Şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliğini okumaktadır.Bir çok reklam filmlerinde rol aldı.



Oynadığı Diziler:

Arka Sokaklar-Şeref

Öyle Bir Geçer Zaman Ki-Mete Akarsu (2010-2013)

Muhteşem Yüzyıl-Şehzade Beyazıt (2013-2014)

Maral En Güzel Hikayem-Sarp Altan (2015)

İçerde-Mert Karadağ (Umut Yılmaz) (2016-2017)

Çukur-Yamaç Koçovalı (2017)



Rol aldığı filmler:

Mahmut ile Meryem-Mahmut

Tamam mıyız?-İhsan

Pek Yakında-Konuk oyuncu

Martıların Efendisi-Konuk oyuncu

7.Koğuştaki Mucize-Memo



Seslendirmeleri:

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi-ilk tanıtım

NİSA SOFİYA AKSONGUR (OVA)

2011’de dünyaya gelen Nisa Sofiya Aksongur 7 yaşındadır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Hanzade karakteri ile dizi sektörüne daha 4 yaşında çocuk oyuncu olarak dahil olan Nisa Sofiya Aksongur 2016 yılında ise Samsung 2014 yılında Fiat reklamında oynamıştır. Leyla Şirin Ajans’ın oyuncusu olan Nisa Sofiya Aksongur son olarak Star Tv’nin Adını Sen Koy dizisinde Asya karakterine hayat vermiştir.

İLKER AKSUM

Çarli dizisiyle yıldızı parladıktan sonra pek çok dizi projesinde yer alan İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1997 senesinde Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak rollerde karşımıza çıkan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir kiltenin sevgisini kazandı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul'un 2018 sezonunda kadroya dahil oldu. İlker Aksum'un oynadığı Dragos karakteri Türkler'in yeni düşmanı olacak ve içeriden bilgi sızdıran karaktere hayat verdi.

MESUT AKUSTA

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepeoyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı.

YILDIRAY ŞAHİNLER

7 Şubat 1968 yılında İstanbul’da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. 1986'dan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmakta olan Yıldıray Şahinler, 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Burada da hem yazar, hem yönetmen hem de oyuncu olarak Bahtiyar Engin, Cem Davran, Erkan Can’la birlikte çalışmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında rol aldığı Ayaşlı ve Kiracıları dizisi ile yaşamış; İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler, Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandırıyor. Gizem Şahinler ile evli olan Yıldıray Şahinler’in Aksel isminde bir oğlu bulunmaktadır. Yıldıray Şahinler, 1.73 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

YURDAER OKUR (AYDIN)

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.

Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.

SARP AKKAYA

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun “Kaos” ve “Sonra” oyunlarında rol aldı. Genç yaşta ilk dizi projesine başladı ve bir zamanların fenomen dizisi Bizim Aile de rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle daha da çok tanınmaya başladı. En başarılı projelerinden biri Ezel oldu.

Sarp Akkaya bu sezon Söz dizisinde Dragan Ratkoviç karakterine hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman'ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır.

Sarp Akkaya’nın kardeşleri de kendi gibi oyuncudur. Ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya da kendisi gibi tanınmış isimlerdir. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro’yu kurmuşlardır.

DENİZ BAYSAL (TEACHER MİNE)

Deniz Baysal 5 Nisan 1991'de İzmir'de dünyaya gelmiştir.İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

DENİZ CELİLOĞLU

Deniz Celiloğlu, 1986 yılında, Bulgaristan’da doğmuştur.

Eğitimini Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

2010 yılında Kanıt dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve tanınmaya başlamıştır.

Gecenin Kraliçesi, O Hayat Benim, Emanet, Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrolü Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’nin paylaştığı Poyraz Karayel dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Çetin karakterini canlandırmıştır.

CELİLE TOYON

Celile Toyon, 1944 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Harbiye Özel Sanat Okulu ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

AST, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu’nda görev aldı.

Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yapmaktadır.

1977 yılında sinema 1983 yılında ise televizyon dünyasına adım atmıştır.

2015 yılında Kalbim Ege’de Kaldı adlı dizi de rol almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Hasibe karakterini canlandırmıştır.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır…