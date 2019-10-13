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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne? İşte 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu ve oyuncuları

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7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne? İşte 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu ve oyuncuları

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi vizyona girdi. Duygu yüklü filmin oyuncu kadrosu kadar konusu da ilgi çekiyor ve merak konusu oluyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?

Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7' adlı filmden uyarlanan '7. Koğuştaki Mucize filmi sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin konusu izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları...

Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatıyor.

Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde; Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır...

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