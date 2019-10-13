7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne? İşte 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu ve oyuncuları
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi vizyona girdi. Duygu yüklü filmin oyuncu kadrosu kadar konusu da ilgi çekiyor ve merak konusu oluyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?
Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No. 7' adlı filmden uyarlanan '7. Koğuştaki Mucize filmi sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin konusu izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları...
Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatıyor.
Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde; Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.
Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.
Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır...
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