7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde ise Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmine dair detaylar belli olmaya devam ediyor. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No. 7’dan Türkiye’ye uyarlanan, 7. Koğuştaki Mucize filmiyle ilgili en çok merak edilen konu ise vizyona tarihi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?
Kaybedenler Kulübü, Martıların Efendisi ve Devrim Arabaları gibi pek çok filmle tanınan Mehmet Ada Öztekin’in imzasını taşıyan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri bir süredir devam ediyor. Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.
Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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