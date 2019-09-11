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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

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7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde ise Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmine dair detaylar belli olmaya devam ediyor. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No. 7’dan Türkiye’ye uyarlanan, 7. Koğuştaki Mucize filmiyle ilgili en çok merak edilen konu ise vizyona tarihi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman vizyona girecek?

Kaybedenler Kulübü, Martıların Efendisi ve Devrim Arabaları gibi pek çok filmle tanınan Mehmet Ada Öztekin’in imzasını taşıyan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri bir süredir devam ediyor. Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

 

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