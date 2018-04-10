6 aylık çiftin itirafı şoke etti!
İlker Ayrık'ın sunduğu Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüne 6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı damga vuracak.
Fox'ta ekrana gelen yarışma programı 'Yaparsın Aşkım'a bu hafta Fulya ve Oğuzhan Zorlu çifti damgasını vurdu. Henüz altı aylık evli olan Zorlu çifti, Fulya’nın garip uyuma şekliyle izleyenleri şaşırttı.
Saç kurutma makinesini yatakta çalıştırarak uyuyabildiğini söyleyen Fulya ve bu nedenle aylardır uykusuz kaldığını söyleyen eşi Oğuzhan’ın yaşadıkları programın sunucusu İlker Ayrık’ın da ilgisini çekti.
YouTube’dan fön makinesi sesi indirip, eşini bununla uyutmayı deneyen ama bir türlü bunu başaramayan Oğuzhan’ın hikayesi bu hafta Yaparsın Aşkım programı ile Çarşamba günü ekranlara gelecek.
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