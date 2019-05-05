5 sezonda 36 yıl yaşlandı
HÜLYA Koçyiğit, TRT 2 için hazırladığı “Film Gibi Hayatlar”ın son bölümünde, aynı zamanda damadı olan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ı ağırladı.
Koçyiğit, stüdyoya elinde çiçeklerle giren oyuncuyu “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. “Diriliş Ertuğrul” dizisi sayesinde ünü Türkiye sınırlarını aşan Düzyatan, “Ertuğrul, beş sezon boyunca aynı karakter olabilir ama farklı yaşlarını oynuyorum. 19 yaşında başladım, 55 yaşındayım şu an. Konuşmasını, yürüyüşünü, bakışını ve her konudaki değişimini daha en başındayken tasarlamıştık zaten” dedi.
Hülya Koçyiğit, yayında Düzyatan’la ilgili bir hayalini dile getirdi: “Senin Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynamanı da çok istiyorum. Bu benim hayalim.”
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