5 Haziran Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?
Kanal D yayın akışı, evde film ya da dizi izlemek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alarak araştırdığı konulardan birini oluşturuyor. Özellikle akşam saatlerinde ekranda nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. Peki, 5 Haziran Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var? İşte, 5 Haziran Kanal D yayın akışı...
Bayramın ikinci gününde, yer verdiği diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla Kanal D yayın akışı seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, 5 Haziran Kanal D yayın akışı ve program içerikleri.
5 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 ZALİM İSTANBUL TEKRAR
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 LEKE TEKRAR
15:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 TEKRAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 ÇARKIFELEK YENİ
22:15 BENİMLE SÖYLE TEKRAR
00:30 ÇİLEK
02:15 POYRAZ KARAYEL TEKRAR
04:15 YARALI KUŞLAR TEKRAR
05:15 ÇOCUKLAR DUYMASIN TEKRAR
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