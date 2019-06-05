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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.06.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

5 Haziran Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?

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5 Haziran Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?

Kanal D yayın akışı, evde film ya da dizi izlemek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alarak araştırdığı konulardan birini oluşturuyor. Özellikle akşam saatlerinde ekranda nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. Peki, 5 Haziran Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var? İşte, 5 Haziran Kanal D yayın akışı...

Bayramın ikinci gününde, yer verdiği diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla Kanal D yayın akışı seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, 5 Haziran Kanal D yayın akışı ve program içerikleri.

5 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 ZALİM İSTANBUL TEKRAR
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 LEKE TEKRAR
15:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 TEKRAR
18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
20:00 ÇARKIFELEK YENİ
22:15 BENİMLE SÖYLE TEKRAR
00:30 ÇİLEK
02:15 POYRAZ KARAYEL TEKRAR
04:15 YARALI KUŞLAR TEKRAR
05:15 ÇOCUKLAR DUYMASIN TEKRAR

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